«Барселона» вырвала победу у «Атлетико», Месси забил единственный гол
«Атлетико» в 15-м туре чемпионата Испании дома проиграл «Барселоне» — 0:1. Единственный мяч забил Лионель Месси на 86-й минуте. Команды получили на двоих восемь желтых карточек.
«Барселона» набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице. «Атлетико» (25) — шестой. Мадрицы впервые уступили за 11 матчей.
Чемпионат Испании. Лига 1
15-й тур
«Атлетико» — «Барселона» — 0:1 (0:0)
Гол: Месси, 86.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората.
«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике (Юмтити, 83), Лангле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Месси, Суарес, Гризманн.
Предупреждения: Партей, 8. Фирпо, 18. Корреа, 21. Пике, 32. Ракитич, 51. Лангле, 65. Витоло, 69. Фелипе, 73.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
1 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/