«Барселона» включилась в борьбу за Хаверца

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб намерен приобрести 20-летнего немца. Также в его услугах заинтересованы «Реал» и «Бавария», утверждает Bild.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что «Байер» перезаключил с Хаверцом контракт на улучшенных условиях. Руководство клуба увеличило зарплату хавбека более чем в два раза. Теперь зарплата Хаверца составляет 5 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 10 матчей во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр