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«Барселона» уступила «Осасуне», пропустив на 94-й минуте

16 июля 2020, 23:59
16 июля. Барселона. «Барселона» — «Осасуна» — 1:2. Фото AFP
16 июля. Барселона. «Барселона» — «Осасуна» — 1:2. Фото AFP
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«Барселона» в матче 37-го тура чемпионата Испании уступила «Осасуне» со счетом 1:2.

На гол Арнаиса Хосе и Роберто Торреса каталонцы ответили точным ударом Лео Месси со штрафного. На 77-й минуте встречи игрок гостей Гальего получил красную карточку.

После этого матча «Барселона» с 79 очками гарантировала себе второе место ла лиги в сезоне-2019/20. Чемпионом стал «Реал», обыгравший «Вильярреал» (2:1). «Осасуна» с 51 очком расположился на 11-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

37-й тур

«Барселона» — «Осасуна» — 1:2 (0:1)

Голы: Арнаис, 15 (0:1). Месси, 62 (1:1). Торрес, 90+4 (1:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду (А.Видаль, 59), Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 79), Ракитич (Бускетс, 67), Сержи Роберто, Пуч (де Йонг, 79), Месси, Брэйтуэйт (Суарес, 59), Фати.

«Осасуна»: Эррера, Навас, Эступиньян (Т.Лато, 90+2), Гарсия, Н.Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Торрес, 85), Лопес (Барха, 70), Арнаис (Гальего, 71).

Предупреждения: Семеду, 54. Ракитич, 57. Эступиньян, 62. Пике, 69. Фирпо, 75.

Удаление: Гальего, 77.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

16 июля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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