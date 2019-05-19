"Барселона" сыграла вничью с "Эйбаром" в заключительном туре чемпионата Испании

"Барселона" сыграла вничью с "Эйбаром" в матче 28-го тура чемпионата Испании (2:2). Дублем в составе каталонцев отметился форвард Лионель Месси.

"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании, в итоге сине-гранатовые набрали 87 очков. "Эйбар" завершил сезон на 12-й строчке, набрав 47 баллов.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

"Эйбар" - "Барселона" - 2:2 (2:2)

Голы: Кукурелья, 20 (1:0). Месси, 31 (1:1). Месси, 32 (1:2). Де Бласис, 45 (2:2).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Альварес, 77), Хосе Анхель, Оливейра, Кукурелья, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 66), Шарлес (Кардона, 85), Де Бласис.

"Барселона": Силлессен, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто, Семеду (Ваге, 46), Лангле, Ракитич, Видаль, Бускетс (Аленья, 65), Месси, Малком (Перес, 73).

Предупреждения: Рамис, 33. Семеду, 42. Де Бласис, 44. Хосе Анхель, 80. Жорди Альба, 83. Эскаланте, 83.

Судья: Мунуэра Монтеро.

19 мая. Эйбар. Стадион "Ипуруа".

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