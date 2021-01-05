«Барселона» сэкономила 30 тысяч евро на переезде до Уэски

Игроки «Барселоны» добирались на матч 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» на автобусе, сообщает Onze TV.

По данным источника, каталонцам удалось сэкономить на трансфере команды до другого города около 30 тысяч евро. Учитывая финансовое положение клуба, это решение помогло снизить затраты команды.

Расстояние между Барселоной и Уэской составляет 229 километров.

Встреча проходила 3 января и закончилась в пользу «Барселоны». Единственный гол забил Френки де Йонг.