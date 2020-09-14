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«Барселона» продолжает давить на Суареса

15:34
Луис Суарес. Фото AFP
Луис Суарес. Фото AFP
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«Барселона» продолжает давить на нападающего Луиса Суареса, чтобы тот поскорее покинул команду, сообщает Sport.es.

Уругвайский форвард, в трансфере которого заинтересован «Ювентус», рискует провести следующий сезон на скамейке запасных. Это произойдет, если он не согласится на расторжение контракта без каких-либо выплат.

33-летний футболист требует за досрочный уход часть зарплаты, которая составляет 15 миллионов евро в год.

Суарес в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Барсу» и забил 21 мяч при десяти голевых передачах.

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