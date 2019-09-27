«Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом
27 сентября 2019, 17:11
«Барселона» продлила контракт с нападающим Карлесом Пересом. Новое соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт каталонцев.
Ранее игрок выступал за «Барселону Б». Перес дебютировал в первой команде «Барселоны» в конце прошлого сезона.
В нынешнем сезоне форвард провел пять матчей в чемпионате Испании и отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
[LATEST NEWS] ?— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2019
Carles P?rez contract extension
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