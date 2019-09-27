«Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом

«Барселона» продлила контракт с нападающим Карлесом Пересом. Новое соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт каталонцев.

Ранее игрок выступал за «Барселону Б». Перес дебютировал в первой команде «Барселоны» в конце прошлого сезона.

В нынешнем сезоне форвард провел пять матчей в чемпионате Испании и отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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