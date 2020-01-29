«Барселона» прервала переговоры по трансферу Родриго из «Валенсии»

«Барселона» приняла решение выйти из переговоров по трансферу 28-летнего нападающего «Валенсии» Родриго Морено. Как стало известно Mundo Deportivo, по итогам встречи с руководством «летучих мышей» во вторник, каталонцы сочли требования по Морено неприемлемыми.

По информации источника, «Барса» рассчитывала договориться об аренде с необязательным правом выкупа, а также предлагала «Валенсии» защитника Муссу Ваге и форварда Абеля Руиса. В свою очередь, «летучие мыши» настаивали на том, чтобы каталонцы заплатили за Родриго уже в январе, кроме того, клуб хотел получить других игроков «Барселоны» — защитника Нелсона Семеду или нападающего Карлеса Переса.

Сразу после того, как стало известно о прекращении переговоров по Родриго, итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что «сине-гранатовые» нашли испанцу альтернативу в лице 31-летнего сербского форварда Душана Тадича, однако эта информация была опровергнута.