«Барселона» предложила Тер Штегену новый контракт, игроком интересуется «Бавария»

«Барселона» вновь предложила вратарю Марку-Андре тер Штегену продлить контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб предлагает 27-летнему немцу, чей нынешний контракт действует до лета 2022 года, продление соглашения на неуказанный срок, а также 6,5 миллиона евро в год «чистыми» в качестве зарплаты. Сообщается, что тер Штегеном интересуется «Бавария», что накладывает отпечаток на переговоры.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча (11 из них — «на ноль») и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 90 миллионов евро.