«Барселона» предложила 10 миллионов евро за Эрика Гарсию

«Барселона» хочет приобрести защитника «Мачнестер Сити» Эрика Гарсию. Каталонский клуб предложил за 19-летнего испанца 10 миллионов евро, но получил отказ, сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы повысить свое предложение до 15 миллионов. Если англичане снова откажутся, то испанцы будут ждать до лета 2021 года, когда у игрока истекает срок контракта с «горожанами», чтобы попробовать подписать его бесплатно.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что игрок отклонил предложение о новом контракте.

В минувшем сезоне Гарсия провел 20 матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.