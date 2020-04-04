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«Барселона» пообещала Неймару купить его

4 апреля 2020, 18:17
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«Барселона» прошлым летом пообещала нападающему «ПСЖ» Неймару приобрести его, информирует mundodeportivo.com. Как отмечается, трансфер запланирован на предстоящее летнее трансферное окно.

Кроме того, «Барселона» не хочет, чтобы 28-летний бразилец перешл в «Реал». Неймар же ради возвращения в каталонский клуб готов пойти на понижение зарплаты.

В этом сезоне Неймар провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 передачи.

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