«Барселона» пообещала Неймару купить его

«Барселона» прошлым летом пообещала нападающему «ПСЖ» Неймару приобрести его, информирует mundodeportivo.com. Как отмечается, трансфер запланирован на предстоящее летнее трансферное окно.

Кроме того, «Барселона» не хочет, чтобы 28-летний бразилец перешл в «Реал». Неймар же ради возвращения в каталонский клуб готов пойти на понижение зарплаты.

В этом сезоне Неймар провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 передачи.