«Барселона» победила «Жирону», Месси сделал дубль

«Барселона» обыграла «Жирону» в товарищеском матче — 3:1. Счет на 21-й минуте открыл Филиппе Коутинью. Еще два мяча провел капитан каталонцев Лионель Месси.

Эти голы стали для Месси первыми с 8 августа, когда он забил «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Затем он ушел с поля без забитого мяча в полуфинальном матче с «Баварией», а на днях обошелся без гола в игре с «Химнастиком» (3:1).

Этим летом Месси был близок к уходу из «Барселоны»: форвард уведомлял руководство клуба о намерении разорвать контракт, но в результате решил остаться.

Товарищеский матч

«Барселона» — «Жирона» — 3:1 (2:0)

Голы: Коутинью, 21 (1:0). Месси, 45 (2:0). Сайс, 46 (2:1). Месси, 51 (3:1).

«Барселона»: Нету, Серхи Роберто, Араухо, Пике (Семеду, 68), Альба (Дембеле, 68), Бускетс (Лангле, 68), де Йонг (Брэйтуэйт, 68), Тринкан, Месси (Пуч, 68), Коутинью, Гризманн.