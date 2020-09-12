«Барселона» победила «Химнастик» в первом матче Кумана

«Барселона» обыграла «Химнастик» в товарищеском матче — 3:1. Игра стала для каталонцев первой в новом сезоне и первой под руководством Роналда Кумана.

У «Барсы» была запланирована игра 1-го тура ла лиги против «Эльче», но она была перенесена из-за участия сине-гранатовых в еврокубках.

Товарищеский матч

«Барселона» — «Химнастик» — 3:1 (2:1)

Голы: Дембеле, 6 (1:0). Гризманн, 17 — с пенальти (2:0). Бонилья, 31 (2:1). Коутинью, 51 — с пенальти (3:1).

«Барселона»: Нету (Пенья, 46), Серхи Роберто (Ф. де Йонг, 46), Пике (Араухо, 46), Лангле (Семеду, 46), Альба (Хуниор Фирпо, 46), Бускетс (де ла Фуэнте, 46), Аленья (Пуч, 46), Педри (Тринкао, 46), Месси (Брэйтуэйт, 46), Гризманн (Филлиппе Коутинью, 46), Дембеле (Куэнка, 46).