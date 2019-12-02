«Барселона» отреагировала на «Золотой мяч» Месси

«Барселона» в своем Twitter опубликовала сообщение, посвященное победе форварда команды Лионеля Месси в голосовании на «Золотой мяч». Аргентинец стал первым истории футболистом, получившим этот трофей в шестой раз.

— Один. Единственный. За всю историю. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лео Месси, — говорится в сообщении.

Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Помимо Месси и Роналду, только три футболиста выигрывали «Золотой мяч» по меньшей мере три раза: голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985).

В 2019 году Месси выиграл чемпионат Испании и завоевал бронзу Кубка Америки. Также он взял трофей Пичичи лучшему бомбардиру ла лиги, стал лучшим ассистентом турнира, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейского чемпионата, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также был признан игроком года по версии ФИФА.

«Золотой мяч» вручается ежегодно с 1956 года. Его первым обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Трижды приз получали советские футболисты — Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).