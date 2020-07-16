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«Барселона» — «Осасуна»: Суарес, Видаль и Бускетс остались в запасе

16 июля 2020, 21:13
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«Барселона» назвала состав на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

В запасе остались Жорди Альба, Серхио Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль и Луис Суарес.

Состав «Барселоны»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Фирпо, Ракитич, Серхи Роберто, Пуиг, Месси, Брэйтуэйт, Фати.

Антуан Гризманн, Самюэль Юмтити и Усман Дембеле пропускают игру из-за травм. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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