«Барселона» обыграла «Бетис», Месси вышел на замену во втором тайме и сделал дубль

«Барселона» победила «Бетис» (5:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.

Форвард «Барсы» Лионель Месси остался на скамейки запасных и вышел на поле перед началом второго тайма. Аргентинец сделал дубль, забив один из мячей с пенальти. Также у хозяев отличились Антуан Гризманн, не забивший 11-метровый в первом тайме, Усман Дембеле и Педри

У гостей забивали Антонио Санабрия и Лорен Морон. После удаления Аиссы Манди они остались в меньшинстве. Это произошло на 60-й минуте. «Барса» набрала 11 очков и поднялась на восьмое место. У «Бетиса» 12 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Атлетико», а «Бетис» — с «Атлетиком».

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Барселона» — «Бетис» — 5:2 (1:1)

Голы: Дембеле, 22 (1:0). Санабрия, 45+2 (1:1). Гризманн, 49 (2:1). Месси, 61 — с пенальти (3:1). Лорен Морон, 73 (3:2). Месси, 82 (4:2). Педри, 90 (5:2).

Нереализованный пенальти: Гризманн, 33 (вратарь)

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 86), Сержи Роберто, де Йонг, Гризманн (Брэйтуэйт, 78), Дембеле (Тринкан, 66), Фати (Месси, 46), Педри.

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес (Родри, 86), Виллиам Карвалью, Родригес, Хоакин (Виктор Руис, 63), Тельо (Руибаль, 63), Санабрия (Лорен Морон, 71).

Предупреждения: Манди, 32. Фати, 37. Педри, 41. Алекс Морено, 45.

Удаление: Манди, 60.

Судья: Куадра Фернандес.

7 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».