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«Барселона» объявила о покупке Брэйтуэйта. Отступные за игрока — 300 миллионов евро

20 февраля 2020, 13:25
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«Барселона» объявила о покупке нападающего «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

В заявлении на официальном сайте каталонского клуба говорится, что 28-летний датчанин был куплен за 18 миллионов евро, а контракт форварда рассчитан до конца июня 2024 года. Кроме того, «Барселона» включила в соглашение с Брэтуэйтом пункт об отступных в размере 300 миллионов евро.

Брэйтуэйт провел за «Леганес» 27 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 8 мячей и 1 результативная передача. Датчанин куплен «Барселоной» в качестве замены выбывшему до конца сезона из-за травмы Усману Дембеле, клуб получил разрешение от ла лиги на приобретение футболиста вне трансферного окна.

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