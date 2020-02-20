«Барселона» объявила о покупке нападающего «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

В заявлении на официальном сайте каталонского клуба говорится, что 28-летний датчанин был куплен за 18 миллионов евро, а контракт форварда рассчитан до конца июня 2024 года. Кроме того, «Барселона» включила в соглашение с Брэтуэйтом пункт об отступных в размере 300 миллионов евро.

Брэйтуэйт провел за «Леганес» 27 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 8 мячей и 1 результативная передача. Датчанин куплен «Барселоной» в качестве замены выбывшему до конца сезона из-за травмы Усману Дембеле, клуб получил разрешение от ла лиги на приобретение футболиста вне трансферного окна.