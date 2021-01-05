«Барселона» объявила о двух случаях коронавируса в первой команде

«Барселона» на официальном сайте объявила, что два представителя первой команды сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб проинформировал соответствующие органы, и вся команда будет проходить дальнейшее тестирование во вторник утром.

Тренировка, запланированная на утро, перенесена. Новое время проведения будет объявлено позже. Впереди у каталонцев игра против «Атлетика» из Бильбао.