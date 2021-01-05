«Барселона» объявила о двух случаях коронавируса в первой команде
07:21
«Барселона» на официальном сайте объявила, что два представителя первой команды сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб проинформировал соответствующие органы, и вся команда будет проходить дальнейшее тестирование во вторник утром.
Тренировка, запланированная на утро, перенесена. Новое время проведения будет объявлено позже. Впереди у каталонцев игра против «Атлетика» из Бильбао.
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