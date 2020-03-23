«Барселона» не станет продавать Дембеле летом

«Барселона» не станет продавать нападающего Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб решил дать 22-летнему французу последний шанс проявить себя. Каталонцы купили Дембеле летом 2017 года за 125 миллионов евро у «Боруссии», однако игрок слишком часто травмировался, имел проблемы с дисциплиной и не оправдал затраченных на него средств, забив 19 голов и отдав 17 результативных передач в 74 матчах за команду. Несмотря на это, в «Барселоне» готовы подождать, пока игрок восстановится от повреждения подколенного сухожилия и дать ему еще одну попытку закрепиться в составе.

В сезоне-2019/20 Дембеле провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 70 миллионов евро.