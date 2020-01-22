«Барселона» назвала состав на матч с «Ибицей»

Стал известен состав «Барселоны» на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Ибицы». Капитан и лидер атак команды Лионель Месси не попал в заявку, на поле появится смешанный состав из футболистов основы и резерва.

Полностью заявка «Барсы» выглядит следующим образом: Нету, Семеду, Лангле, Фирпо, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пуиг, Перес, Гризманн, Фати. Запасные — тер Штеген, Артур, Альба, Видаль, Юмтити, Абель Руис, Чуми.

Трансляция матча «Ибица» — «Барселона»