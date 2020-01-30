«Барселона» нацелилась на 20-летнего вингера «Браги»

«Барселона» интересуется 20-летним вингером «Браги» Тринканом, сообщает Record. По информации издания, португалец обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 20 миллионов евро. Помимо этого, известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что руководство каталонцев пришло к варианту с футболистом «Браги» после того, как стало ясно, что договориться с 28-летним Родриго Морено из «Валенсии» или 31-летним Душаном Тадичем из «Аякса» в это трансферное окно не получится. По словам источника, «Барселона» хочет успеть оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна.

В сезоне-2019/20 Тринкан провел за «Брагу» 22 матча, на его счету 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего португальца в 9 миллионов евро.