«Барселона» может приобрести защитника «Ман Сити» Анхелиньо

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Анхелиньо, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб хочет усилить левый фланг защиты и рассматривает 23-летнего испанца как один из возможных вариантов.

С зимы 2020 года Анхелиньо выступает на правах аренды за «Лейпциг». Испанец провел за команду 12 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17,5 миллиона евро.