«Барселона» может купить Бруну Фернандеша и отдать его в аренду «Валенсии» в качестве платы за Родриго

«Барселона» может приобрести 25-летнего полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша и использовать его как вспомогательную опцию при переговорах о трансфере 28-летнего форварда «Валенсии» Родриго Морено, пишет Goal.com со ссылкой на Superdeporte.es.

Как сообщает источник, сине-гранатовые и «летучие мыши» не могут договориться о сумме сделки по Морено, оба клуба пытаются найти выход из ситуации. Один из вариантов, по словам издания, заключается в следующем: «Барса» покупает Фернандеша и отдает его в аренду «Валенсии» в качестве доплаты за переход Родриго. Ранее Бруну Фернандеша пытался приобрести «Манчестер Юнайтед».

На счету 25-летнего Фернандеша 15 голов и 14 результативных передач в 28 матчах за «Спортинг» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает португальца в 60 миллионов евро.

Родриго провел 23 матча за «Валенсию» во всех турнирах в текущем сезоне, на счету испанца 4 забитых мяча и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.