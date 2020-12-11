«Барселона» интересуется защитником «Аякса» Мартинесом
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу, утверждает Sport.es.
По информации издания, каталонский клуб займется трансфером аргентинца, если в январе не удастся осуществить переход защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.
Мартинес — воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз». В «Аякс» 22-летний футболист перешел летом 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2020/21 игрок провел 13 матчей, забив 2 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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