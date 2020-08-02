«Барселона» готова продлить контракт с Семеду

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может продлить контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонцы обсуждают возможное продление соглашение с 26-летним португальцем до 2025 года. Новый контракт будет подразумевать сумму отступных в 100 млн евро. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2022 года.

В сезоне-2019/20 Семеду провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол, сделал три результативные передачи и заработал пять желтых карточек.