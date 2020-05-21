«Барселона» готова отпустить Юмтити за 30 миллионов евро

«Барселона» готова расстаться с защитником Самюэлем Юмтити, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы согласны отпустить 26-летнего француза за 30 миллионов евро. Сообщается, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Интер», однако сам футболист отдает предпочтение клубам из АПЛ. «Барселона» планирует потратить средства, вырученные с продажи Юмтити, на приобретение нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за «Барселону» 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.