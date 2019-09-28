«Барселона» без Месси выиграла лишь 16 процентов матчей

При Эрнесто Вальверде «Барселона» выиграла лишь 16 процентов матчей, в которых не участвовал нападающий Лионель Месси, сообщает RMC Sport. В текущем чемпионате Испании «Барса» без аргентинца не смогла одолеть «Осасуну» (2:2) и «Атлетик» (0:1).

Месси из-за травмы выбыл примерно на месяц. Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Хетафе» в рамках ла лиги, а уже среду в Лиге чемпионов примет на своем поле «Интер».

Лучший игрок мира-2019 по версии ФИФА пропустил старт сезона из-за травмы, но в матче с «Вильярреалом» (2:1) получил новое повреждение мышц бедра.