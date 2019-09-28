«Барселона» без Месси обыграла «Хетафе»

«Барселона» выиграла у «Хетафе» (2:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

В составе победителей забивали Луис Суарес и Хуниор Фирпо. Лионель Месси пропустил эту игру из-за травмы.

«Барса» набрала 13 очков и занимает второе место. У «Хетафе» семь очков и 11-я позиция.

В следующем туре «Барселона» примет «Севилью». «Хетафе» на выезде будет противостоять «Реал» Сосьедад".

Чемпионат Испании. Ла лига

7-й тур

«Хетафе» — «Барселона» — 0:2 (0:1)

Голы: Л.Суарес, 41 (0:1). Фирпо, 49 (0:2).

«Хетафе»: Сория, Д.Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Ньом (Кенеди, 46), Хасон (Портильо, 72), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Анхель, Хайме Мата (Хорхе Молина, 58).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс (Ракитич, 80), Артур, де Йонг, Перес (Тодибо, 86), Л.Суарес, Гризманн (Семеду, 75).

Предупреждения: Бруно Гонсалес, 35. Бускетс, 44. Лангле, 47. Максимович, 63. Максимович, 64. Сержи Роберто, 77. Кукурелья, 90+4.

Удаление: Лангле, 82 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Хиль Мансано (Испания).

28 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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