«Барса» разгромила «Алавес» и вышла в единоличные лидеры ла лиги
«Барселона» разгромила «Алавес» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Каталонцы вышли в единоличные лидеры ла лиги, на 3 очка оторвавшись от «Реала», у которого остается игра в запасе. «Алавес» идет 15-м.
Чемпионат Испании
Лига 1
18-й тур
«Барселона» — «Алавес» — 4:1 (2:0)
Голы: Гризманн, 14 (1:0). Видаль, 45 (2:0). Понс, 56 (2:1). Месси, 69 (3:1). Суарес, 75 — с пенальти (4:1).
«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 85), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья, Видаль, Гризманн, Суарес (Перес, 85), Месси.
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабирия, Ксимо Наварро, Эли, Дуарте, Муньос (Риоха, 53), Алейш Видаль (Берк, 86), Гарсия, Понс, Вакасо (Хоселу, 70), Лукас.
Предупреждения: Алейш Видаль, 66. Вакасо, 67. Юмтити, 67. Агиррегабирия, 74. Эли, 84. Жорди Альба, 88.
Судья: Мелеро Лопес.
21 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/