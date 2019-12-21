«Барса» разгромила «Алавес» и вышла в единоличные лидеры ла лиги

«Барселона» разгромила «Алавес» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Каталонцы вышли в единоличные лидеры ла лиги, на 3 очка оторвавшись от «Реала», у которого остается игра в запасе. «Алавес» идет 15-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

«Барселона» — «Алавес» — 4:1 (2:0)

Голы: Гризманн, 14 (1:0). Видаль, 45 (2:0). Понс, 56 (2:1). Месси, 69 (3:1). Суарес, 75 — с пенальти (4:1).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 85), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья, Видаль, Гризманн, Суарес (Перес, 85), Месси.

«Алавес»: Пачеко, Агиррегабирия, Ксимо Наварро, Эли, Дуарте, Муньос (Риоха, 53), Алейш Видаль (Берк, 86), Гарсия, Понс, Вакасо (Хоселу, 70), Лукас.

Предупреждения: Алейш Видаль, 66. Вакасо, 67. Юмтити, 67. Агиррегабирия, 74. Эли, 84. Жорди Альба, 88.

Судья: Мелеро Лопес.

21 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».