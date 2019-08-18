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«Барса» продолжает предлагать «ПСЖ» игроков за Неймара. На этот раз — Семеду

18 августа 2019, 14:29
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«Барселона» продолжает попытки вернуть у «ПСЖ» нападающего Неймара. Каталонцы уже предлагали парижскому клубу включить в сделку некоторых футболистов, включая Филиппе Коутинью, который в итоге был арендован «Баварией».

На этот раз каталонцы готовы включить в сделку Нелсона Семеду. «ПСЖ» уже проявлял к нему интерес этим летом. Чемпионы Франции ищут правого защитника после ухода Дани Алвеса в «Сан-Паулу».

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