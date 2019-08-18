«Барселона» продолжает попытки вернуть у «ПСЖ» нападающего Неймара. Каталонцы уже предлагали парижскому клубу включить в сделку некоторых футболистов, включая Филиппе Коутинью, который в итоге был арендован «Баварией».

На этот раз каталонцы готовы включить в сделку Нелсона Семеду. «ПСЖ» уже проявлял к нему интерес этим летом. Чемпионы Франции ищут правого защитника после ухода Дани Алвеса в «Сан-Паулу».