Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте»

Полузащитник «Реала» Эден Азар может провести первый официальный матч за мадридский клуб 14 сентября против «Леванте», сообщает Marca. Хавбек перешел в мадридский клуб летом из «Челси», но из-за травмы бедра на одной из первых тренировок до сих пор не выходил на поле.

Сегодня Азар первую часть тренировок провел в общей группе, как и Хамес Родригес и Браим Диас. Вторую половину занятий они работали по индивидуальным программам.