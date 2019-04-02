10:30 2 апреля | Футбол — Испания

"Атлетико" – "Жирона": видеотрансляция матча в 20.30

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В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу во вторник, 2 апреля, "Атлетико" принимает "Жирону".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Атлетико" – "Жирона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Атлетико - Жирона

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

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