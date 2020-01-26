«Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом»
«Атлетико» в матче 21-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Леганесом» — 0:0.
«Атлетико» занимает четвертое место в таблице. «Леганес» — 19-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
21-й тур
«Атлетико» — «Леганес» — 0:0
«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько (Шапонич, 88), Фелипе, Лоди, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Партей, Мората, Корреа (Эррера, 62), Жоау Феликс.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сильва, Бустинса, Родригес (Каррильо, 78), Авазьем, Ресио, Эрасо (Руибаль, 61), Меса, Брэйтуэйт (Оскар Родригес, 90).
Предупреждения: Авазьем, 11. Эрасо, 54. Куэльяр, 76. Меса, 89. Ресио, 90+2. Савич, 90+6.
Удаление: Куэльяр, 90+3.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
26 января. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/