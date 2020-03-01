«Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом»

«Атлетико» в матче 26-го тура чемпионата Испании в гостях сыграл вничью с «Эспаньолом» — 1:1.

«Атлетико» занимает четвертое место в таблице. «Эспаньол» — 20-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:1 (1:0)

Голы: Савич, 24 — в свои ворота (1:0). Сауль, 46 (1:1).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Виктор Санчес, Итурраспе (Мелендо, 71), Дардер, У Лэй (Кальери, 71), Эмбарба (Педроса, 81), Рауль де Томас.

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Диегу Коста, 63), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 56), Корреа (Витоло, 69).

Предупреждения: Фелипе, 6. Эмбарба, 38. Партей, 42. Коке, 86. Лоди, 89. Виктор Санчес, 90. Хави Лопес, 90+2.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

1 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».