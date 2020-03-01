«Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом»
«Атлетико» в матче 26-го тура чемпионата Испании в гостях сыграл вничью с «Эспаньолом» — 1:1.
«Атлетико» занимает четвертое место в таблице. «Эспаньол» — 20-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
26-й тур
«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:1 (1:0)
Голы: Савич, 24 — в свои ворота (1:0). Сауль, 46 (1:1).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Виктор Санчес, Итурраспе (Мелендо, 71), Дардер, У Лэй (Кальери, 71), Эмбарба (Педроса, 81), Рауль де Томас.
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Диегу Коста, 63), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 56), Корреа (Витоло, 69).
Предупреждения: Фелипе, 6. Эмбарба, 38. Партей, 42. Коке, 86. Лоди, 89. Виктор Санчес, 90. Хави Лопес, 90+2.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
1 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/