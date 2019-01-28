"Атлетико" подтвердил переход Мораты

"Атлетико" на официальном сайте объявил о переходе Альваро Мораты. Мадридцы взяли форварда в аренду у "Челси" сроком на полтора сезона. Игрок успешно прошел медобследование в клинике Университета Наварры.

- Я счастлив, что оказался здесь, не могу дождаться первых тренировок, хочу поскорее познакомиться с партнерами и начать играть, - сказал Мората.

Альваро Мората перешел в "Челси" из "Реала" в 2017 году за 70 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне испанец провел 24 матча и забил 9 голов во всех турнирах.