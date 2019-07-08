"Атлетико" оштрафует Гризманна. Он не приехал на тренировку

"Атлетико" откроет дисциплинарное дело против нападающего Антуана Гризманна, сообщает ESPN cо ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Французский нападающий не приехал на предсезонную тренировку команды, за что испанский клуб назначил 28-летнему форварду максимальный штраф, допустимый по его контракту в размере 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Гризманн собирается лично выкупить свой контракт у матрасников, о чем игрок уже уведомил руководство через адвокатов. По информации СМИ, игрока по-прежнему хочет приобрести "Барселона". В минувшем сезоне француз провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт нападающего с испанским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 130 миллионов евро.