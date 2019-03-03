"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" благодаря дублю Мораты

"Атлетико" победил "Реал Сосьедад" в матче 26-го тура чемпионата Испании (2:0). Дублем отметился форвард Альваро Мората.

"Атлетико" набрал 53 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" с 35 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2 (0:2)

Голы: Мората, 30 (0:1). Мората, 33 (0:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Сурутуса (Хуанми, 68), Мерино, Субельдия (Пардо, 75), Виллиан Жозе (Баутиста, 27), Рамирес, Оярсабаль.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Ариас, 46), Хименес, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Корреа, 71), Лемар (Партей, 58).

Предупреждения: Сальдуа, 3. Коке, 41. Эрнандес, 59. Годин, 63.

Удаление: Коке, 62.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

03 марта. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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