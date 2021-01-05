«Атлетико» интересуется Виллианом Жозе

«Атлетико» заинтересован в нападающем «Реал Сосьедада» Виллиане Жозе, сообщает AS.

По информации источника, агент 29-летнего бразильца ведет переговоры с мадридским клубом. Сообщается, что в «Атлетико» видят в форварде замену Диегу Косте, который ранее покинул команду.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 19 матчей за «Реал Сосьедад», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.