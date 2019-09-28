«Атлетико» и «Реал» завершили мадридское дерби нулевой ничьей

«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

После этой игры «Реал» набрал 15 очков и вышел на первое место. У «Гранады» и «Атлетико» по 14 очков, команды делят второе-третье места.

В следующем туре «Реал» примет «Гранаду». «Атлетико» на выезде сыграет с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании. Ла Лига

7-й тур

«Атлетико» — «Реал» — 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар, 61), Витоло (Корреа, 46), Сауль, Коке, Партей, Диегу Коста, Жоау Феликс (Льоренте, 70).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Каземиру, Кроос, Вальверде (Модрич, 68), Бэйл, Бензема (Йович, 88), Азар (Хамес Родригес, 77).

Предупреждения: Начо, 22. Варан, 69. Партей, 90+3.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

28 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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