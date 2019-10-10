«Атлетико» хочет продлить контракт с Партеем
10 октября 2019, 18:34
«Атлетико» намерен продлить контракт с нападающим Томасом Партеем. Испанский клуб готов не только увеличить зарплату 26-летнего игрока сборной Ганы, но и прописать в контракте сумму отступных: 50 миллионов евро, сообщает Marca.
Нынешнее соглашение Партея с «Атлетико» рассчитано до 2023 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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