«Атлетик» в первых матчах после смены тренера сыграет с «Барселоной», «Атлетико» и «Реалом»

Новым главным тренером «Атлетика» стал Марселино, работавший ранее с «Валенсией». Контракт со специалистом подписан до 2022 года. В ближайших трех турах ла лиги команде из Бильбао предстоит сыграть с «Барселоной», «Атлетико» и «Реалом».

Напомним, в воскресенье «Атлетик» после победы над «Эльче» уволил Гаиску Гаритано. Команда идет на 9 месте в турнирной таблице ла лиги.