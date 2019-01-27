"Атлетик" в меньшинстве обыграл "Бетис"

"Атлетик" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 21-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Гоньи Икер Муниаин. На 84-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Оскар Де Маркос.
"Атлетик" набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Бетис" с 29 баллами располагается на 8-й строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
21-й тур
"Атлетик" - "Бетис" - 1:0 (1:0)
Гол: Икер Муниаин, 21.
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Иньяки Уильямс (Гурусета, 86), Кордоба (Баленсиага, 70).
"Бетис": Пау Лопес, Барраган (Тельо, 58), Сидней, Феддаль, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Леон, 76), Франсис Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75).
Предупреждения: Сидней, 24. Берчиче, 26. Сан-Хосе, 31. Лорен Морон, 50. Альварес, 82. Капа, 87.
Удаление: Де Маркос, 84.
Судья: Эстрада Фернандес.
27 января. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".
В другом матче "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Уэской" (0:0).
"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 0:0
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Ильярраменди, Мерино (Сангальи, 88), Субельдия, Виллиан Жозе (Хуанми, 85), Рамирес (Янузай, 60), Оярсабаль.
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Акапо, Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Мусто, 66), Ривера, Кучо (Феррейро, 90), Гальего (Авила, 85).
Предупреждения: Мирамон, 59. Эррера, 63. Акапо, 90+4.
Судья: Прието Иглесиас.
27 января. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".