«Атлетик» в 1/8 финала Кубка Испании победил «Тенерифе», играя со 2-й минуты в меньшинстве

«Тенерифе» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании проиграл «Атлетику» — 3:3 (2:4 — в серии пенальти). Уже со второй минуты гости действовали в меньшинстве, прямую красную карточку получил вратарь Яго Эррерин. По дублю оформили Хоселу и Иньяки Уильямс.

Кубок Испании

1/8 финала

«Тенерифе» — «Атлетик» — 3:3 д.в. (2:1, 0:1, 1:1). Пенальти — 2:4

Голы: Хоселу, 8 — с пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 17 (1:1). Хоселу, 21 (2:1). Иньяки Уильямс, 54 (2:2). Гомес, 105 — с пенальти (3:2). Берчиче, 118 (3:3).

«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 106), Альварес, Нуньес (Эскьета, 4), Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 83), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 96).

Предупреждения: Иньяки Уильямс, 7. Дани Гарсия, 38. Карлос Руис, 41. Рауль Гарсия, 77. Берчиче, 92. Иньиго Мартинес, 99.

Удаления: Эррерин (Атлетик), 2. Карлос Руис (Тенерифе), 94.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

28 января. Санта-Крус-де-Тенерифе. Стадион «Элиодоре Родригес Лопес».