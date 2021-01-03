«Атлетик» уволил главного тренера после победы над «Эльче»

Гаиска Гаритано покинул пост главного тренера «Атлетика». Руководство клуба приняло решение освободить испанского специалиста и его штаб от обязанностей, сообщает сайт команды.

45-летний Гаритано возглавлял команду с декабря 2018 года и в прошлом сезоне вывел ее в финал Кубка Испании, проведение которого назначено на апрель 2021 года.

Увольнение состоялось после победы «Атлетика» над «Эльче» (1:0) в 17-м туре ла лиги. В настоящий момент команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко. В следующем туре ей предстоит матч против «Барселоны».