AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие внучки Ельцина

Форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой, утверждает AS. По информации СМИ, 14 апреля девушке исполнится 18 лет.

«И грок неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию по личным вопросам . Клуб не мог разрешить ему уехать, потому что существовал запрет ла лиги. Однако решение было найдено: Смолов сообщил о том, что уезжает с обязательством вернуться в Испанию, как только он решит свои личные дела», — сообщается в AS.

По информации «СЭ», футболист согласовал с «Сельтой» отъезд в Россию. Нападающий пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол.

Смолов согласовал отъезд с «Сельтой» // Смолов не нарушал запрет Росавиации на полеты в РФ