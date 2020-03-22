AS: игроки «Барселоны» согласны на сокращение зарплаты

Футболисты «Барселоны» согласились пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает AS. По данным источника, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обсудил ситуацию с рядом лидеров команды, которые изъявили готовность пойти на сокращение зарплаты, если это потребуется.

Футболисты якобы с пониманием отнеслись к проблемам клуба, вызванным приостановкой в Европе спортивных мероприятий и турниров. Клубы вынуждены обходиться без доходов с продажи билетов, прав на телетрансляции, а также других видов прибыли.

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