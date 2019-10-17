Артуро Видаль: «Мой хохолок создан, чтобы пугать»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, как к нему пришла идея сделать хохолок на голове.

— Мой хохолок создан, чтобы пугать, — рассказал 32-летний чилиец L'Equipe. — Я сделал его после молодежного чемпионата мира-2007. Этот хохолок напоминает мне Кристиана Циге, который мне очень понравился на мундиале 2002 года. Его «гребень» был чем-то пугающим, смотрелся очень агрессивно. С тех пор мне всегда хотелось сделать нечто подобное, что сокрушало бы соперников морально.

Мои тату? Они есть везде, кроме места под пупком. Я храню его под победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Видаль сыграл в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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