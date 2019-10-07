Артуро Видаль: «Эффективность важна в чемпионате Испании»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал разгромную победу над «Севильей» (4:0) в 8-м туре чемпионата Испании. Хавбек отличился на 32-й минуте.

— Было очень важно выиграть, — цитирует Football Espana Видаля. — Мы должны были победить перед международным перерывом. У нас были шансы, и мы их использовали, эффективность важна в этой лиге.

Конечно, я хотел бы играть больше матчей, это естественно. Тем не менее, счастлив в клубе, все всегда относились ко мне очень хорошо. Хочу преуспевать здесь, надеюсь на победу в конце сезона.

Барселона — Севилья

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