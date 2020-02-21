Аргентинские власти могли следить за Месси. Инициировано расследование
09:55
В Аргентине разворачивается скандал вокруг бывшего президента страны Маурисио Макри и его правительства. Судья Родольфо Каникоба инициировал расследование дела о потенциальной незаконной слежке спецслужб страны за 60 известными аргентинскими гражданами, сообщает ANSA со ссылкой на Pajina12.
Среди тех, информацию о ком правительству по специальному запросу предоставляли в том числе налоговая и миграционная службы, политики, судьи и журналисты, а также капитан испанской «Барселоны» и национальной сборной Лионель Месси.
Каникоба намерен установить, были ли запросы законными. По мнению судьи, получение информации, в том числе о выездах из страны, не было обоснованным.
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