Антуан Гризманн: "Суарес поприветствовал меня"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн в преддверии товарищеского матча с "Челси" отметил, что еще не разговаривал с Лионелем Месси. Также француз рассказал, что его хорошо встретили в команде.

– Я получил сообщение от Луиса Суареса. Он приветствовал меня, я очень счастлив и рад быть здесь, – цитирует Sport-English Гризманна. – Команда приняла меня очень хорошо, и я очень рад делить с ними раздевалку. Надеюсь, что смогу помочь этому составу.

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